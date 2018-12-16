شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رأى المذاهب فى حكم لو زاد الإمام بتكبيرات الجنازة عن الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم لو زاد الإمام في تكبيرات الجنازة عن الأربعة ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى: 1-المذهب الحنفى: إذا زاد الإمام عن أربع فلا يُتّبَع بل ينتظر المقتدون حتى يسلموا معه. 2-المذهب المالكى: يكره أن ينتظر بل يسلم المقتدون دونه. 3-المذهب الشافعى: ينوي المقتدون المفارقة بقلوبهم وهم بالخيار أن يسلموا قبله أو ينتظروا ليسلموا معه والأفضل الانتظار حتى يسلموا معه. 4-المذهب الحنابلى: إن زاد سهوًا يتابعه المقتدون في الزيادة إلى سبع تكبيرات فإن زاد عن السبع نبهوه ولا يجوز لهم أن يسلموا قبله.

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