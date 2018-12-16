شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات "التضامن" لتنفيذ مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة التضامن الاجتماعى 33 عيادة لتنظيم الأسرة تم تطويرها كمرحلة أولى، بالتنسيق مع وزارة الصحة في إطار مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".
”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن الخطوات التى اتخذتها وزارة التضامن لتنفيذ مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكنية فى نقاط محددة:
1- افتتاح 33 عيادة لتنظيم الأسرة تم تطويرها كمرحلة أولى، ضمن مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية.
2-العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي، وهو الوصول بمعدل الإنجاب إلى طفلين لكل أسرة عام 2030.
3- التعاون مع 92 جمعية أهلية فاعلة فى القضية السكانية.
4- استهداف توعية مليون و148 ألف أسرة لديها "ثلاثة أطفال أو أقل"
5- استهداف الأسر فى 10 محافظات تُعد الأكثر فقراً والأعلى فى معدلات الخصوبة وهى البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان".
6- سيتم افتتاح 37 عيادة أخرى فى مارس المقبل ليصل الإجمالى إلى 70 عيادة أهلية، لتلبية الاحتياجات لدى السيدات الراغبات فى تنظيم الأسرة والتي تصل لـ 12%.
7- تُشرف وزارة الصحة والسكان فنياً علي هذه العيادات وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في مايو 2018
8- مواجهة المفاهيم المجتمعية والثقافية المتوارثة التي تغذي مشكلة الزيادة السكانية.
9- تنفيذ حملات "طرق الأبواب" وتصل إلي 320 زيارة شهرياً في 2257 قرية.
10- نشر 129 لافتة طرق بالعشر محافظات المستهدفة علاوة على إنتاج 60 حلقة قصيرة تحت اسم "دقيقة أسرية" علي إذاعة القرآن الكريم والإذاعات الإقليمية المختلفة.
11- تصحيح أهم المفاهيم الدينية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب.
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