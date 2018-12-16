شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عكاشة يتحدث عن لبنان: «ستاتها زي العسل.. والرجالة كمان» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي توفيق عكاشة إن لبنان هو «تفاحة الوطن العربي»، مضيفًا: «أهلها كلهم ناس جُمال، الستات بتاعتها زي العسل، أجمل نساء العرب والرجالة كمان».
وأضاف في برنامجه «مصر اليوم» على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن «الراجل اللبناني شكله جان كده زي نجوم السينما».
وتابع: «لبنان دي عملوا فيها تجربة الانقسامات، وحولوها لـ30 فرقة، النهارده لبنان في حالة يرثى لها، مش عارفين يعملوا حكومة زي العراق».
واعتبر أن ما حدث في لبنان هو نفسه ما حدث في العراق، معقبًا: «هو النموذج اللي عايزين يعملوه في سورية وليبيا واليمن وفي كل الدول العربية عشان تتفتت وتدمر».
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