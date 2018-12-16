شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الإبراشي يعلق على أسئلة السيسي إلى محافظ القاهرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي وائل الإبراشي إن أسئلة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السبت، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وقال في برنامجه «كل يوم» على «أون إي»، مساء السبت: «الأسئلة لا تستهدف المحافظ بشكل شخصي، وليست القضية امتحانا بقدر ما هي توجيه رسائل لكل المحافظين».

وأضاف: «مش عايزين نجلد المحافظ، ولكنها رسالة لجميع المحافظين، بالطبع كل محافظ معندوش إجابات على كل تلك الأسئلة التي طرحها الرئيس، وبعض المحافظين لا يلم بكل المعلومات الكاملة التي تتعلق بنطاق عمله فيما يتعلق بإيرادات ونفققات المحافظة».

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من الأسئلة للواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فيما يتعلق بدخل المحافظة وعدد الكباري التي افتتحت خلال السنوات الأربع الماضية.