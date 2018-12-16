شكرا لقرائتكم خبر عن ألمع مذنب بـ2018 يقع اليوم بقبة السماء بأقرب نقطة للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المذنب (46/P ورتينين) والذى يعد ألمع مذنب فى 2018 اليوم الأحد 16 ديسمبر ليقع فى أقرب نقطة من الأرض .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه على الرغم من أن المذنب (ورتينين) ألمع مذنب في قبة سماء الليل الآن، فلا يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة، ولمحاولة رؤيته يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم لأن أضواء الشوارع والمبانى تطمس الأضواء الطبيعية فى قبة السماء .

وأوضحت التقارير أن المذنب (ورتينين) سوف يعبر من مسافة 12 مليون كيلومتر من الأرض الأحد المقبل ، وفى ذلك الوقت سيكون لمعانه الظاهرى حوال (+3) ، ولو كان المذنب نقطة ضوئية مثل النجوم سوف يكون متوسط اللمعان ، ولكن غلافة الجوى الواسع والذى هو تقريبا بقطر القمر البدر سوف يجعل رؤية المذنب بالعين المجردة صعب .