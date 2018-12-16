شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إجراء تحمى أشجار النخيل من التغيرات المناخية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة من الارشادات الفنية الخاصة بحدائق النخيل للحفاظ علي الناتج الكمي والكيفي للمحصول، وذلك خلال الخدمة الشتوية لأشجار الموالح الواجب تنفيذها لتحمل الأشجار لتغيرات المناخية.

- يتم التقليم بعد جمع المحصول .

-تطهير أدوات التقليم بمحلول كلوركس 4% بعد كل شجرة للحد من إنتشار الأمراض الفيروسية.

- إزالة الأفرع الجافة والمكسورة والمصابة بجزء من الخشب السليم حتي لايمتد الجفاف إلي باقي الفروع.

- فتح قلب الشجره بإزالة الأفرع المتزاحمة والمتشابكة.

- إزالة السرطانات كما يتم إزالة الصواريخ المائية إذا كانت في مكان مزدحم ‘ أما في حاله وجودها في أماكن مناسبة فيتم قرطها من أعلي حيث يؤدي ذالك إلي خروج نموات عديدة من البراعم الجانبية تحمل ثمار بعد ذالك ‘ كما يمكن ثني الصواريخ المائية وهي صغيرة من ناحية الأماكن ضعيفة النمو في المحيط الخارجي للشجرة.

-تطويش الأفرع المتجهة لأعلي بحيث لا يزيد ارتفاعها عن3.5 متر لسهولة اإجراء المقاومة وجمع المحصول وتشجيع النموات الجانبية.

-تطويش الأفرع الجانبية في حالة تداخل الأشجار مع بعضها بحيث تترك مسافة حوالي واحد متر بين الشجرة والأخري.

-رش الأشجار عقب التقليم بإحدي المواد المطهرة بعد الإنتهاء من التقليم .

- إضافة الأسمدة العضوية جيدة التحلل بمعد٤-٥ مقطف للشجرة - ١,٥كجم سوبر فوسفات الكالسيوم أحادي ١٥,٥٪ - ٧٥,٥ كجم كبريت زراعي وذالك نثرا عند نهاية ظل الشجرة وتقليبها جيدا بالتربه.

- إجراء العزقة الشتوية للتخلص من الحشائش مع تقليب السماد العضوي في التربه وتقويتة الحلقات أو البواكي وتطهير قنوات الري.

- الاهتمام بالري بحيث يكون بانتظام وعدم تصويم الأشجار وبصورة خاصة في الأراضي الجديدة حيث يجب الري يوم بعد يوم ويجب الري عقب سقوط الأمطار لتخفيف نسبة الأملاح الناتجة عن الأمطار أوعند التنبؤء بالصقيع .

بالنسبة للري في الأراضي القديمة يجب الإعتدال في الري وتبعا لنوع التربة مع مراعاة أعطاء رية عند التنبؤ بالصقيع .

- في حالة وجود إصابه بالتصمغات يتم كشط التصمغات بجزء من الخشب السليم ثم الدهان مكان الكشط بعجينة بوردو.

- في حالة وجود أشنات يتم الرش بـ أوكسي كلور النحاس بمعدل٣ كجم لكل٦٠٠ لتر ماء.

- في حالة وجود إصابة بالحشرة القشرية تستدعي المقاومة و تستخدم الزيوت المعدنيه الصيفية بمعدل٩ لتر لكل٦٠٠ لتر ماء.

- في حالة وجود إصابات مشتركة بالحشرة القشرية والبق الدقيقي والأشنات يستخدم زيت معدني صيفي ٩ لتر بالإضافة إلي ٣ كجم أوكسي كلور النحاس لكل٦٠٠ لتر ماء كعلاج مشترك لهذه الآفات.