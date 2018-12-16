اليوم .. مدبولي يفتتح مؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المؤتمر الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، المنعقد في الفترة من 16 حتى 20 ديسمبر الحالي في قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ.

ويشارك في المؤتمر ممثلي المجلس التنفيذي لدول كل من السعودية ومصر والبحرين والكويت والأردن والسودان وموريتانيا وممثل أمانة جامعة الدول العربية، كما يشارك قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في المؤتمر فى إطار الاهتمام الذى يوليه القطاع بإجراءات استكمال تنفيذ البرنامج النووى المصرى.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عبر جلساته عدد من الموضوعات المهمة وتتضمن عدة محاور حول مجالات البحث والتطبيق السلمي للطاقة النووية، والعديد من مجالات العلوم النووية الأساسية.

وأيضًا تتضمن الجلسات مناقشة تطبيقات المفاعلات النووية، وتطبيقات النظائر المشعة في مختلف المجالات ومن بينها (الطب، الزراعة واستصلاح الأراضي، الإنتاج الحيواني، الصناعة، إدارة الموارد المائية، التقنيات النووية في التحاليل الدقيقة، المواد والخامات النووية، الأمن والأمان النوويين، الوقاية من الإشعاع، إدارة النفايات المشعة، الحماية المادية للمواد، المنشآت النووية، والطوارئ النووية والإشعاعية).ومن جانبه شرح الدكتور عمرو فاروق مدير مكتب استشارات الهجرة ، ومدير مكتب التشغيل بالمديرية ، خطة مكتب الاستشارات والتي تتمثل في نشر الوعى بهذه القضية، وطرح الحلول الواقعية ، مشددا على أنه يتم تنظيم مؤتمرات جماهيرية للتوعية ، وتعتبر امتداداً للحملة الإعلامية التى يقوم بها المكتب .