اليوم .. انطلاق الدورات التدريبية لتمكين المرأة وتنمية مهاراتها بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق اليوم الأحد، الدورة التدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات، والتي تظمها وزارة التنمية المحلية، على مدار 5 أيام، بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، فى اطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بدعم المرأة المصرية وقضاياها وتنمية مهاراتها فى جميع المحافظات وتنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة فى محاورها الرئيسية "السياسية والإجتماعية والإقتصادية والحماية".

أوضح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن البرنامج التدريبى يتضمن رفع توعية العاملين بوحدات تكافؤ الفرص وتنمية مهاراتهن بمكتسبات وحقوق المرأة فى القانون والدستور وتنمية المهارات القيادية الفعالة فى الاتصال والتفاوض وإدارة الوقت وتعريفهن بقانون الإدارة المحلية واختصاصات التنمية المحلية وزيادة وعيهن بأهم مكتسبات المرأة فى قانون 81 للخدمة المدنية لسنة 2016 وتنمية مهارتهن فى إحصاءات النوع الاجتماعى والموازنة المستجيبة للنوع.

وأشار الوزير الى قيام وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتنسيق مع وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمتابعة تنفيذ الخطط التنموية التى تراعى النوع الاجتماعى ودعم وضع المرأة فى كافة القوانين والسياسات وحماية الفئات المهمشة والتنسيق مع المجلس القومى للمرأة لحل شكاوى المرأة وبناء قدراتهم فى مختلف المجالات.

أكد الوزير أن الوزارة تعمل على قدم وساق لنشر ثقافة تمكين المرأة بالمحافظات التى تتضمنها الإستراتيجية الوطنية الخاصة بها 2030 التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 لتمكين المرأة مشيراً الى أن الدورة التدريبية تهدف الى توحيد المفاهيم حول حقوق المرأة لدى رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات والقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة وتوفير الحماية والرعاية لها فى كافة ربوع الوطن و ترسيخ المساواة فى الحقوق والتكافؤ فى الفرص بين المرأة والرجل كأسس لبناء المجتمع وكما ينص عليها الدستور .

وأشار شعراوى الى أن الوزارة تعمل على رصد احتياجات المرأة فى المحافظات خاصة المرأة المعيلة فى القرى والمناطق الأكثر فقراً وتوفير فرص عمل لها من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و دعم المرأة فى كافة المجالات دعماً للجهود القومية التى تسعى الى تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى لها.

الجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية اطلقت مبادرة معا ضد العنف تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وتأتى المبادرة تنفيذاً لحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المتعارف عليها دولياً حيث تم اطلاق فاعليات المبادرة من ديوان عام وزارة التنمية المحلية بجميع المحافظات .