شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: السيسي كان يقصدني أنا بحديثه عن «الكرش» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو أديب إنه شعر بأنه المعني بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول السمنة وزيادة الوزن، معقبا: «أنا المذيع الوحيد اللي بكرش والسيسي كان يقصدني».

وأضاف في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أنه شعر بخجل كبير من إشارة الرئيس السيسي للإعلاميين وضيوفهم المصابين بـ«الكرش».

وأبدى اندهاشه من وجود 11 مليون مصريا يعاني من السمنة والسكر والضغط وفيروس «سي» بعد فحص 17 مليون مواطن ضمن الحملة الرئاسية «100 مليون صحة»، مشيرا إلى أن القضية بالنسبة للرئيس تقليل نسب الإصابة بالسمنة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات، السبت، إن 25% من المصريين وزنهم طبيعي، والباقي فوق الوزن ومصاب بالسمنة، مطالبًا المواطنين بمزيد من الحركة والحرص على أوزانهم.