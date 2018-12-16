شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف حقيقة «هروبه من مصر وطلب اللجوء إلى أمريكا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتشار الشائعات، وقال إنها «ظاهرة حقيقة ومعوقة».

وأضاف في لقائه مع برنامج «الحكاية»، مساء السبت، أن البعض روج لإشاعة هروبه من مصر، وطلبه اللجوء السياسي إلى أمريكا.

وأوضح أنه كان في زيارة إلى دولة الإمارات، وخلال مدة الطيران انتشرت الشائعة، وبمجرد وصوله الأراضي الإماراتية علم بالشائعة من الصحفيين في مصر.

وأشار إلى أن البعض روج لشائعة إلغاء الصف الثالث الثانوي، فضلا عن شائعة تراجع الأزهر عن تبني المنظومة التعليمية الجديدة.