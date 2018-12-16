شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ تطوير مكاتب خدمة وتأهيل ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد توقيع بروتوكول تعاون لتطوير مكاتب خدمة وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة حيث تقوم الوزارة بتنفيذ العديدمن برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الاولى بالرعاية. وكانت وزارة التضامن قد اكدت انه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال اللجنة التنسيقية الوطنية التي تضم 21 وزارة وجهة معنية بقيادة وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن المجتمع المدني وعن مجلس النواب وعن الخبراء المعنيين والتي قامت بعقد 22 اجتماعاً حتى وصلت إلى مسودة ونهائية من اللائحة تم تقديمها إلى مجلس الوزراء الذي قام بالموافقة عليها بعد المراجعة كما تم تطوير معايير جودة لمؤسسات الإعاقة ولمكاتب التأهيل ومراكز التأهيل وحضانات ذوى الإعاقة، وجارى تقييم ما يقرب من 400 من كيانات وهيئات الوزارة التى تخدم ذوى الإعاقة طبقاً للمعايير التى تم تطويرها.

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