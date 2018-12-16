شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المناطق المهددة بالتغيرات المناخية فى 5 محافظات على البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنفذ هيئة حماية الشواطئ العديد من مشروعات الحماية على شواطىء البحر المتوسط، لحمايتها من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث من المقرر أن يتم البدء فى مشروع العام القادم لحماية الشواطىء مسافة 69 كيلو متر على شواطىء البحر المتوسط فى 5 محافظات بمنحة 31.5 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، وهى أكبر منحة حصلت عليها مصر في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

وفى التقرير التالى نرصد المناطق المهددة فى شواطىء المتوسط بـ 5 محافظات، ومن المقرر تنفيذ مشروعات حماية لها، لتعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل.

1- 27 كيلو فى محافظة كفر الشيخ شرق محطة كهرباء البرلس حتى شرق المدينة الصناعية.

2- 12 كيلو فى محافظة الدقهلية من مدينة جمصة الجديدة حتى مصب محطة الزهراء "أحد محطات الرفع التابعة لهيئة الصرف".

3- 12 كيلو غرب مدينة دمياط الجديدة.

4- 12 كيلو فى محافظة بور سعيد غرب قرية الديبة.

5- 6 كيلو فى محافظة البحيرة بداية من طابية العبد وفى اتجاه الغرب.