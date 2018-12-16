شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى يفتى للطلاب بجواز سرقة الكتب فى الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفتى عصام تليمة،الداعية الإخوانى ومدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، بجواز السرقة لطلاب الجامعات فى حصولهم على الكتب بوجه خلسه. جاء ذلك ردا على سؤال وجه له كالتالى:" أنا طالب فى الجامعة وإيصال الكتب بتاع الجامعة ضاع، وحاولت كثيرا الحصول عليهم فهل يجوز اني أسرقهم؟. فأجاب له الداعية الإخوانى حاول أن تسعى بكل الوسائل القانونية، وإذا لم تحصل عليهم ، فيجوز أن تسرقهم وهذا حلال لك ".

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