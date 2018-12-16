شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تستعين بالمدونين الأشهر فى كل دولة للترويج لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة السياحة على وضع خطة لاستغلال السوشيال ميديا بشكل كبير فى الترويج لمصر، ومن أهم العناصر التى ترتكز عليها خطة السياحة، المدونيين الأشهر فى كل دولة، حيث تستعد الوزارة للاستعانة بمدونين خلال المرحلة المقبلة من العديد من الدول ضمن الحملة الترويجية لمصر، ودعوتهم لزيارة مصر ومقاصدها السياحية والكتابة عنها بعد العودة لبلادهم.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة وأنها أصبحت من الوسائط الأكثر انتشارا فى العالم ، وأكثرها تفاعلا مع الجمهور، وتعمل الوزارة على التركيز على هذه المنصات الرقمية الهامة لما لها من قدرة كبيرة على جذب شرائح متنوعة من المتابعين لها.

وبدأت الفكرة بعد نجاح الزيارة التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية لعدد من المدونين فى الولايات المتحدة الأمريكية لمصر، حيث جاء وفد ضم 10 مدونيين من الأشهر فى أمريكا وقاموا بزيارة مصر ثم كتبوا عن تجربتهم الإيجابية.

وقالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إن خطة الترويج تتضمن فتح أسواق جديدة في العديد من الدول ومنها الصين على سبيل المثال، مشيرة إلى زيارة نائب الرئيس الصيني الأخيرة إلى مصر، والتي قال خلالها أنه سيكون سفيرا للسياحة المصرية فى بلاده، وأضافت أنه تم التباحث مع الملحق الثقافي الصيني بالقاهرة على تدريب المرشدين السياحيين المصريين المتخصصين فى السوق الصينية على كيفية التعامل مع السائح الصينى، و بالتالى التركيز فى التدريب على الأمور الخاصة باللغة والثقافة الصينية.

وأوضحت، أن المشاركة فى المعارض الخارجية أحد الأدوات المهمة للتسويق والترويج للآثار المصرية، خاصة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى، مؤكدة على اهتمام الوزارة بالكيف وليس الكم حتى تكون كافة مشاركات الوزارة فى المحافل الدولية فعالة وتليق بمكانة مصر سياحيا .