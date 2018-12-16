شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الشواطىء:استئناف الرفع المساحى بجنوب مثلث الديبة لتطهير بحيرة المنزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمود السعدى رئيس هيئة حماية الشواطىء فى تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أنه تم استئناف أعمال الرفع المساحى لمنطقة جنوب بوغاز مثلث الديبة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الحل العاجل لتطهير بحيرة المنزلة، من خلال الادارية المركزية للبحوث والدراسات ممثلة فى الإدارة العامة للمساحة البحرية.

وأضاف السعدى أن المرحلة الثانية من مشروع تنمية وحماية "مثلث الديبة" لتطهير بحيرة المنزلة، وحماية شواطئ بورسعيد تبلغ تكلفتها 108 مليون جنيه ضمن المشروع الذى تشارك فيه وزارات "الري والزراعة والتنمية المحلية" مشيراً إلى أن إجمالى تكلفة المشروع بعد إنتهاء المرحلة الثالثة تصل إلى نحو 258 مليون جنيه وذلك لتقليل معدلات التلوث بالبحيرة المنزلة.

يشار إلى أن المشروع يستهدف تحسين نوعية وجودة الأسماك فى البحيرة، فى ظل اتجاه الدولة لتنفيذ مخطط حماية شاطئ بورسعيد من التغيرات المناخية وحمايتها من إرتفاع منسوب البحر مستقبلاً، حيث تم استخدام ناتج التكريك الذي يتم في البواغيز للمحافظة على الشاطئ، واستخدامه في ردم البرك بغرب بورسعيد، بجانب استخدامه فى إقامة محور بمنطقة الديبة بتكلفة 6 ملايين جنيه.

الجدير بالذكر أن المشروع يتضمن حماية وتكريك بوغازي الجميل لتنمية بحيرة المنزلة (مرحلة أولى)، واستكمال تكريك المنطقة جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة (الجزء الجنوبى) ( ك 3.5- ك 7.3)، وأيضا استكمال تكريك المنطقة جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة (الجزء الشمالى) (ك 0 - ك 3.5)، وتكريك المنطقة جنوب غرب بوغاز مثلث الديبة، واستكمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط (مرحلة ثانية) وحماية المنطقه غرب اللسان ( الحواجز 6-7-8) .)