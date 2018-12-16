شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن إنشاء 10 مدارس حكومية دولية بنظام الدبلومة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، تطبيق تقييم لقياس واعتماد المدارس التى تمنح الدبلومة الأمريكية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.

وأعلن وزير التعليم، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، افتتاح 10 مدارس حكومية دولية بنظام الدبلومة الأمريكية بمصروفات 15 ألف جنيه سنويًا قريبًا، كإضافة للسوق لمن يرغب فى الحصول على تلك الدبلومة من الطلاب.

وقرر وزير التربية والتعليم، إنشاء 19 مدرسة يابانية جديدة بمصروفات 10 آلاف جنيه سنويًا.