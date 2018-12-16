إعادة إجراءات محاكمة 40 متهمًا بـ"أحداث مسجد الفتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 40 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمقيدة تحت رقم 8615 لسنة 2013 جنايات القاهرة.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، سماع مرافعة دفاع المتهمين.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام2013.