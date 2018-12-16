اليوم.. انطلاق حملات "تنظيم الأسرة" بـ 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
تنطلق اليوم الأحد، حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى 6 محافظات بالمجان، وتستمر لمدة 10 أيام، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المستهدفة هى الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا، حيث تنظم الحملات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وبمشاركة الجهات المعنية بالقضية السكانية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى.
وأشار مجاهد إلى أن تنظيم تلك الحملات يأتى فى إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق النائية والمحرومة من الخدمة وللفئات الأكثر احتياجاً وخاصة الريف، وحرصاً على تلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع.
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