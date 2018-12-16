وزير التعليم العالي يعلن إلغاء قرار 2015 الخاص بالدبلومة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إلغاء قرار 238 لسنة 2015 الخاص بتعديل شكل احتساب المجموع الخاص بالشهادة الثانوية الأمريكية.

وأوضح الوزير خلال حواره ببرنامج "الحكاية" عبر قناة إم بى سى مصر"، أنه "نظرًا لشكاوى أولياء الأمور، من القرار الخاص بالدبلومة، تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات، على إلغاء هذا القرار، ومنح الطلاب الدرجات كاملة بالنظام القديم"، مضيفًا: "هذا القرار تم مناقشته فى عام 2013 وتم تنفيذه عام 2015".

كان عدد من أولياء أمور طلبة الدبلومة الأمريكية فى مصر، ناشدوا وزير التعليم العالي، خلال تقرير عرضه الإعلامى عمرو أديب، بوقف تنفيذ قرار 238 لسنة 2015 الخاص بتعديل شكل احتساب المجموع الخاص بالشهادة الثانوية الأمريكية.

وأوضحوا أن القرار يتسبب فى حرمان أبنائهم من الالتحاق بكليات القمة فى مصر سواء فى الجامعات الحكومية عن طريق إقراره بما يسمى النسبه المرنة، أو الجامعات الخاصة بحرمانهم من احتساب حافز التفوق والذى وضع من الأساس لإحداث توازن ما بين النسب المئوية التى يحققها طلبة الدبلومة الأمريكية على مستوى العالم وبين التنسيق المصرى بالنسبة المئوية التى تتعدى أعلى نسبة مئوية يحصل عليها الطالب الأول على العالم فى الشهادة الأمريكية والذى يؤثر بشكل بالغ الأثر على فرص أبنائهم من التعليم فى الجامعات المصرية سواء خاصة أو حكومية.

وكان المجموع الاعتبارى الكلى لطلبة الدبلومة الأمريكية 130% للجامعات الخاصة و124% للتنسيق الجامعات الحكومية وتم تغيره بموجب قرار 238 بسنة 2015 ليصبح المجموع الكلى من 100%.