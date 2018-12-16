وزير التعليم: الإمارات والسعودية وليبيا يدرسون الانضمام لـ"بنك المعرفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم وحسن مرسي:
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن أن الإمارات والسعودية وليبيا يدرسون مع مصر لتأسيس تحالف "مصري سعودي إماراتي ليبي" للانضمام لبنك المعرفة.
وأضاف "شوقي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" رفقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، مساء السبت، أن بنك المعرفة مخصص لكل المصريين مجانا.
وأوضح وزير التعليم، أنه متاح الدخول الطلاب الصف الأول الثانوي، ويمكن الاستماع ومشاهدة الأفلام المرتبطة بالمناهج في جميع المواد.
وأشار إلى أن كليات القمة لم تعد طب وهندسة، وهناك تخصصات جديدة هامة أضيفت للتعليم، موضحًا: "نحن نحاول إنقاذ الطلاب المقبلين على الالتحاق بالجامعة.. والتعليم مش شهادة ولكنه حياة ومستقبل".
بنك المعرفة المصري يتضمن بنك المعرفة العديد من موسوعات وكتب المعرفة المختلفة والتى تتيح للطلبة والباحثين فى كل مكان وسيلة سهلة للوصول إلى تلك البيانات والمعلومات مجانا، والاستفادة منها في الأبحاث والدراسات والرسائل العلمية المختلفة.
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