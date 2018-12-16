أخبار مصر | "العلميين": تأجيل اعتماد ميزانية ٢٠١٧ لعرضها على الجمعية العمومية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العلميين": تأجيل اعتماد ميزانية ٢٠١٧ لعرضها على الجمعية العمومية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المجلس الأعلى لنقابة العلميين، جلسته برئاسة الدكتور السيد عبدالستار المليجي، وبحضور هيئة المكتب الدكتور نبيل يس وكيل أول النقابة، والمهندس الجيولوجي محمد غريب وكيل ثان النقابة، والدكتور صلاح النادي الأمين العام، والجيولوجي أحمد سعيد أمين الصندوق ورؤساء الشعب بالنقابة وممثلي المحافظات والشعب بالجمهورية.

وقال الدكتور صلاح النادي الأمين العام، إن المجلس قرر تأجيل اعتماد ميزانية ٢٠١٧ لعرضها على الجمعية العمومية.

وأعلن الأمين العام عن المحاور الثلاثة لعمل النقابة من خلال نجاح النقابة في استخراج تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة لأعضاء النقابة في مجال التحاليل الطبية وتوقيع بروتوكول مع وزارة الاسكان في تخصيص وحدات سكنية لأعضاء النقابة حيث نجحت النقابة من قبل في تخصيص ٥٣٨ وحدة سكنية لأعضائها والانتهاء من منظومة الرعاية العلاجية للأعضاء بالتعاقد مع كبري شركات الرعاية الصحية والمستشفيات والأطباء، وكذلك تطوير فروع النقابة بالجمهورية وتخصيص عدة مشروعات نوادي للعلميين بالمحافظات تحت الإنشاء.

وأشار إلى تشكيل اللجان المكلفة بتسييير أعمال النقابة وطريقة عملها وهي الثقافة والنشر العلمي والمشاكل الانتاجية والعمل الوطني والاتصال الخارجي وتوطيد العلاقات مع المؤسسات والدول ولجنة التخطيط العلمي والمتابعة الاقتصادية ولجنة المتابعة العلمية ولجنة تنظيم المهن العلمية ولجنة علاقات العلميين مع الجهات الدولية ولجنة المعاشات والاعانات ولجنة العضوية والقيد ولجنة الاسكان ولجنة التمغات وتنشيط الموارد ولجنة التواصل مع البرلمان ولجنة الصناعة ولجنة الاستكشاف والتعدين ولجنة الموسوعة العلمية وذلك لتنفيذ خطة العمل وتحقيق أهداف النقابة المختلفة.