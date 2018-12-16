شكرا لقرائتكم خبر عن "مباشر قطر": حروب الجيل الرابع سلاح تنظيم الحمدين ضد الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت قناة "مباشر قطر"، فى تقرير مصور أساليب النظام القطرى فى استخدام حروب الجيل الرابع للنيل من الدول العربية والعمل على تفكيكها، من خلال استخدام الميليشيات المسلحة من أجل ضرب أمن واستقرار الدول العربية.

وتابع التقرير: "انتشر فى الآونة الأخيرة مصطلح حروب الجيل الرابع ذلك النوع الذى برع فيه النظام القطرى واستخدامه ضد الأشقاء العرب، فبعيداً عن ساحات المعارك شن النظام القطرى حروب الجيل الرابع مستخدماً الجماعات الإرهابية والميليشيات ضد دول المنطقة".

واستكمل التقرير:" ففى المملكة العربية السعودية تم الكشف عن الأيدى القطرية القذرة التى تعيث فى الأرض فساداً، ففى 2017 تم ضبط خلية تجسس قطرية، وبالإضافة على التجسس كانت الفضيحة الكبرى بتورط النظام القطرى فى التخطيط لاغتيال الراحلين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير نايف بن عبد العزيز، بعدما كشفت تسجيلات مسربة بين حمد بن خليفة آل ثانى والرئيس الليبى الراحل معمر القذافى وصور الشيكات الصادرة من الديوان الملكى القطرى للعناصر الإرهابية التى نفذت العمليات الإجرامية".