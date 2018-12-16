شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ"الخليج 365".. وزير التعليم العالى يوقف قرار "أزمة الدبلومة الأمريكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إلغاء قرار 238 لسنة 2015 الخاص بالدبلومة الأمريكية.

وقال عبد الغفار، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، إنه تم التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات قبل إلغاء القرار، وتم الموافقة عليه، وسيبقى الحال كما هو عليه بعد مطالبات أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية بوقف قرار تعديل احتساب مجموع الثانوية.

وكان قد ناشد عدد من أولياء أمور طلبة الدبلومة الأمريكية فى مصر، عبر خدمة صحافة المواطن لـ"الخليج 365"، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وقف تنفيذ قرار 238 لسنة 2015 الخاص بتعديل شكل احتساب المجموع الخاص بالشهادة الثانوية الأمريكية، لأن القرار يتسبب فى حرمان أبنائهم من الالتحاق بكليات القمة فى مصر سواء فى الجامعات الحكومية عن طريق إقراره بما يسمى النسبه المرنة، أو الجامعات الخاصة بحرمانهم من احتساب حافز التفوق والذى وضع من الأساس لإحداث توازن ما بين النسب المئوية التى يحققها طلبة الدبلومة الأمريكية على مستوى العالم وبين التنسيق المصرى بالنسبة المئوية التى تتعدى أعلى نسبة مئوية يحصل عليها الطالب الأول على العالم فى الشهادة الأمريكية والذى يؤثر بشكل بالغ الأثر على فرص أبنائهم من التعليم فى الجامعات المصرية سواء خاصة أو حكومية.