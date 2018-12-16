شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى حفل افتتاح مهرجان الأغنية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة أصالة مهرجان الأغنية بالإسكندرية الذى يقام بدار الأوبرا المصرية بالإسكندرية مسرح سيد درويش. وكرم المهندس عوف همام، رئيس مهرجان الأغنية، الفنانة أصالة وقدم لها درعًا تقديرًا لدورها ومسيرتها الفنية فى الغناء. وحضر حفل الافتتاح إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية وفنانين والكاتب الصحفى مفيد فوزى، وقناصل الدول العربية بالإسكندرية ويستمر المهرجان حتى 20 ديسمبر الجارى.

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