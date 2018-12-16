شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16-12-2018 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للدفء على شمال البلاد معتدل على الوجه البحرى والقاهرة دافئ على باقى الانحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 12 20

طنطا 12 20

دمنهور 13 21

الإسكندرية 12 21

بلطيم 13 20

مطروح 11 21

السلوم 12 20

سيوة 09 21

بورسعيد 13 22

دمياط 14 22

الزقازيق 12 20

الاسماعيلية 07 21

السويس 10 22

العريش 06 23

رفح 07 22

رأس سدر 12 22

نخل 03 20

نويبع 17 23

طابا 15 21

كاترين 03 17

الطور 12 24

شرم الشيخ 18 26

الغردقة 13 26

مرسى علم 18 25

الفيوم 12 21

بنى سويف 10 21

المنيا 07 21

أسيوط 09 22

سوهاج 09 23

قنا 08 24

الأقصر 08 25

أسوان 10 25

أبوسمبل 11 24

الوادى الجديد 07 23

شلاتين 16 26

ابو رماد 17 25

راس حدربة 18 24

حلايب 19 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 31

المدينة المنورة 18 27

الرياض 13 22

المنامة 18 24

أبوظبى 17 26

الدوحة 18 26

الكويت 11 20

دمشق 02 15

بيروت 14 19

عمان 06 15

القدس 07 17

غزة 10 20

بغداد 07 17

مسقط 20 26

صنعاء 05 23

الخرطوم 16 32

طرابلس 13 20

تونس 10 15

الجزائر 08 15

الرباط 08 18

نواكشوط 18 32

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 07

اسطنبول 06 11

اسلام اباد 02 17

نيودلهى 06 21

جاكرتا 24 33

بكين 05- 03

كوالامبور 23 28

طوكيو 01 09

أثينا 10 17

روما 03 11

باريس 01 03

مدريد 03 10

برلين 02- 02

لندن 01 03

مونتريال 00 04

موسكو 06- 02-

نيويورك 02 09

واشنطن 02 10