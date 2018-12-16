شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 16-12-2018 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على شمال البلاد معتدل على الوجه البحرى والقاهرة دافئ على باقى الانحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية .



وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً

زخات متوقعة من المطر في شمال وأجزء من وسط المملكة وتكون رعدية في المناطق الشرقية

يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح حول مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام الى أعلى بقليل.

وتسود أجواء باردة في عموم المناطق مع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الشرقية، تتراجع حدتها مع ساعات العصر والمساء.

كما وتظهر كميات من السُحب على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات من المطر مع ساعات الصباح المتأخر والظهيرة في شمال المملكة قد تمتد الى أجزاء من المناطق الوسطى، فيما تنحسر فرص الأمطار مع ساعات العصر.

أما في شرق المملكة، فتكون الأمطار رعدية الطابع / متوسطة الشدة مع هبات نشطة أحياناً أثناء تأثير السحب الرعدية.

في خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية

ليلاً

تسود أجواء باردة في عموم المناطق، مع ظهور السحب المرتفعة.

أما في شرق المملكة، فيستمر ظهور السحب الرعدية تترافق مع هطول زخات متفرقة من الامطار.

وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات، وجنوبية شرقية معتدلة السرعة شرق المملكة، مع هبات نشطة أحياناً أثناء تأثير السحب الرعدية.



الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.