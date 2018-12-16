شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء": مشكلة الهجرة تتزايد بين الأعضاء .. و60% يمارسون المهنة بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، أن عام 2016 شهد تسجيل 1409 طبيبا حرا وفى 2017 سجل 2449 طبيبا كطبيب حر أما فى 2018 فمن المتوقع زيادة العدد عن ذلك أيضا وهناك عدد من الأطباء يستقيل أو ينقطع عن العمل ولا يسجل نفسه كطبيب حر فى نقابة الأطباء وبالتالى فإن العدد الحقيقي يكون أكثر من المسجل لدى نقابة الأطباء بكثير.

وأضاف الطاهر فى تصريح لــ"الخليج 365"، أن هذا الأمر مؤشر خطير فلو تم الاستمرار فى هجرة الأطباء فخلال سنوات لن نجد من يعالج المرضى وستصبح كارثة كبرى لافتا إلى أن السبب يعود إلى حملات التشهير الممنهجة ضد الأطباء خلال الفترة الأخيرة وكذلك تحريض المواطنين ضدهم مما نتج عنه اعتداءات على الأطباء إلى جانب عدم حمايتهم فى أماكن عملهم وبالإضافة إلى التدنى الشديد فى رواتب الأطباء ، كما يتم تحميل الطبيب المسئولية وكانه سبب فى انهيار المنظومة الصحية بسبب نقص المستلزمات.

وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أنه بالرغم من أن القانون يلزم وزارة الصحة بتكاليف الدراسات العليا للأطباء إلا أن هذا الأمر لا يطبق إطلاقا فى ظل الظروف المادية الصعبة التى يعانى منها الطبيب فى مصر وهنا يفكر الطبيب فى الهجرة إلى دول اخرى فمثلا انجلترا سهلت فى الفترة الأخيرة إجراءات عمل الأطباء المصريين بداخلها.

وأوضح "الطاهر" أنه لو استمرت أوضاع الأطباء فى مصر على هذا النحو وبدون إصلاح حقيقى سيتسبب الأمر فى مشكلة كبيرة تخص الأمن القومى فى مصر مشيرا إلى أن نسبة الأطباء فى الخارج تصل حاليا إلى ما يقترب من 60% فى حين تبلغ نسبتهم فى الداخل حوالى 40% فقط.