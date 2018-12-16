شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات× 24 ساعة.."التموين" تعلن إعادة 184 ألف مستفيد للبطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة التربية والتعليم : التعليم تطلق مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل لمدارس المرحلة الثانوية "التعليم" تبدأ تقييم طلاب الصف الأول الابتدائى فى النظام الجديد.. توزيع استمارات على أولياء الأمور.. وتؤكد: تقييم بدون درجات ويركز على المهارات والأنشطة أكثر من الجانب المعرفى.. ونتيجة الطالب مسئولية المعلم وزارة الزراعة : "الزراعة" تطلق حملات إرشادية لمكافحة آفات الخضر.. وتضع 5 توصيات للموز وزراة التموين : "التموين" تعلن إعادة 184 ألف مستفيد للبطاقات بعد تحديث بياناتهم وزارة التضامن : التضامن: 37 عيادة إضافية لتنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية خلال 2019 وزارة التعليم العالى : وزير التعليم العالى يفتتح غرف العزل للقلب بأبو الريش اليابانى بـ4 ملايين جنيه وزارة الأوقاف: وزير الأوقاف: مازلنا بحاجة إلى إحلال آليات التفكير محل الحفظ والتلقين

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