شكرا لقرائتكم خبر عن السفير عمر عامر: 600 شركة نمساوية تعمل فى مصر وقريبا منتجع صحى بعيون موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير عمر عامر، سفير مصر فى النمسا، إن عدد الشركات النمساوية العاملة فى مصر تقدر بـ600 شركة نمساوية، ونحن نعمل على تشجيع الاستثمار النسائى فى مصر، مشيرا إلى أن الشركات النمساوية تعمل فى مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه.

وأضاف "عامر"، فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشركات النمساوية تعمل فى مجال إنشاء المنتجعات الصحية فى منطقة عيون موسى، موضحا: "شركات نمساوية كبرى زارت مصر من أجل إنشاء منتجعات صحية فى منطقة عيون موسى".

وأشار سفير مصر فى النمسا إلى تشجيع الشركات النمساوية لرؤية حجم الإنجاز الذى حققته مصر فى مختلف المجالات، ومنه تطوير شبكة الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن مذكرات التفاهم التى من المقرر توقيعها بين مصر والنمسا تعتبر الأرضية الصلبة التى سيبنى عليها التعاون بين البلدين فى الفترة المقبلة.