شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: السيسي لديه إرادة لجعل مصر في صدارة الدول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجهت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، سؤالا للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «مكنش لك برنامج انتخابي وعملت كل هذه الإنجازات فكيف لو كان لك برنامجاً؟»، بحسب قولها.
وقالت «الشيخ» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم السبت: «مصر عاملة زي حفرة كبيرة بها قمامة، نفسي وزارة البيئة تتعاون مع الصحة للقضاء على القمامة منعاً لانتشار الوباء والأمراض».
ودعت «الشيخ» الرئيس السيسي لإعلان عام 2019 «عام القمامة»، مضيفة: «أنا برفع القبعة للرئيس السيسي على إنجازات، الحلو لسا لم نعشه، الرئيس عنده إرادة يخلي مصر في صدارة الدول».
شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: السيسي لديه إرادة لجعل مصر في صدارة الدول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .