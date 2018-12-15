شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: السيسي لديه إرادة لجعل مصر في صدارة الدول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، سؤالا للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «مكنش لك برنامج انتخابي وعملت كل هذه الإنجازات فكيف لو كان لك برنامجاً؟»، بحسب قولها.

وقالت «الشيخ» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم السبت: «مصر عاملة زي حفرة كبيرة بها قمامة، نفسي وزارة البيئة تتعاون مع الصحة للقضاء على القمامة منعاً لانتشار الوباء والأمراض».

ودعت «الشيخ» الرئيس السيسي لإعلان عام 2019 «عام القمامة»، مضيفة: «أنا برفع القبعة للرئيس السيسي على إنجازات، الحلو لسا لم نعشه، الرئيس عنده إرادة يخلي مصر في صدارة الدول».