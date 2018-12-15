شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: إنشاء 2 مليون وحدة سكنية في فترة قصيرة «إعجاز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصف البرلماني سعيد حساسين، إنشاء مليون وحدة سكنية في فترة قصيرة لا تتجاوز الـ 4 أعوام بـ«الإنجاز والإعجاز». وقال «حساسين» في برنامجه «انفراد»، مساء اليوم السبت، إنه كان حاضراً في افتتاحات الرئيس اليوم، مضيفا: «الحمد لله دولتنا خرجت الآن من دوامة الثورة، يا جدعان مفيش دولة في الكون بتعمل 2 مليون وحدة سكنية، الرقم ده تعداد 3 أو 4 دول يعني الدولة سكنت 10 مليون مواطن في سنتين تلاتة». وأضاف: «نشكر القيادة السياسية ووزارة الإسكان والجيش والناس اللي تعبت».

شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: إنشاء 2 مليون وحدة سكنية في فترة قصيرة «إعجاز» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .