شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «اقتصادية النواب»: السيسي يقود نهضة مصر الحالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، إن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 2 مليون وحدة سكنية «إعجاز لم نشهده من قبل».

وأضافت «فهمي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، أنه رغم التحديات السياسية في المنطقة ولكن مصر بدأت تحل مشكلة العشوائيات بسرعة فائقة والشعب المصري كان لا يليق به أن يعيش في هذا المستوى.

وواصل: «نهضة مصر الحالية لم تحدث لمصر من فترة بعيدة ويقودها الرئيس السيسي».