شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مشروعات وتمويل: الدولة المصرية الآن تركز على بناء المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والمشروعات، إنه خلال الأعوام الماضية تبذل الدولة جهداً كبيراً والمواطن لا يعرف عنه شيء.

وأضاف «هشام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على مشروعات الإسكان والصرف الصحي وغيرها الأعوام الماضية، وعلي المواطن أن يدرك أن ما يتم الهدف منه خدمة المواطن البسيط.

وواصل: «مصر أمام تحدي كبير، لا نحارب فقط من أجل سكان تعيش في مناطق غير مؤهلة، ولكننا التحدي الأكبر الزيادة السكانية وهذا تحدي هام، ومن الضروري متابعة المواطن لما تفعله الدولة من أجله».