شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في فيينا: النمسا تقدم الخدمات للمواطنين بأسعار مرتفعة وجودة عالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير عمر عامر، سفير مصر في فيينا، إن النمسا تعد ملتقى لدول شرق وغرب أوروبا.

وتابع «عامر» خلال لقائه على قناة «صدى البلد»: «النمسا تقدم الخدمات للمواطنين بجودة عالية، وأسعار مرتفعة»، مشيرا إلى أن النمسا تحتل المرتبة الأول عالميا من حيث سهولة المعيشة. وأضاف سفير مصر في النمسا «الالتزام بالمواعيد وانضباط الأسعار وسهولة تقديم الخدمات من أسباب انتعاش حركة السياحة في النمسا».

وأشار «عامر» إلى أن المسنين والأطفال والمرأة يحتلون المرتبة الأولى لدى الحكومة النمساوية في الرعاية الاجتماعية، لافتا إلى ان يتم تقديم الخدمات العلاجية لهذه الفئات في المستشفيات الحكومية النمساوية.