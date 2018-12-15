شكرا لقرائتكم خبر عن الحضارة المصرية تبوح بمزيد من أسرارها فى مقبرة كاهن «التطهير الملكى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة بمنطقة سقارة الأثرية، فى الكشف عن مقبرة لـ«كاهن التطهير الملكى» فى عهد الملك «نفر اير كا رع» من عصر الأسرة الخامسة وكان يدعى «واح تى».

وزينت المقبرة بالعديد من المناظر التى تصور صاحبها مع أمه (مريت مين) وعائلته من زوجته وأولاده، ومناظر الحفلة الموسيقية، وصناعة النبيذ، وصناعة الفخار، ومناظر تقدمة القرابين، وإبحار المراكب، وصناعة الأثاث الجنائزى، وصيد الطيور، وصناعة التماثيل، وسحب التماثيل بالإضافة إلى نصوص من السيرة الذاتية لصاحب المقبرة.

كما تم العثور أيضا داخل المقبرة على 18 نيشة تضم 24 تمثالا كبيرا منحوتة فى الصخر وملونة تصور صاحب المقبرة وعائلته، أما الجزء السفلى من المقبرة فيضم 26 نيشة صغيرة تحوى نحو 31 تمثالا منحوتا فى الصخر أيضا لشخص إما واقفا أو فى وضع الكاتب يرجح أنها لصاحب المقبرة وتماثيل لأفراد عائلته، بالإضافة إلى العثور على العديد من الأوانى الفخارية.

وتواصل البعثة أعمال الحفائر داخل المقبرة والكشف عن المزيد من أسرارها بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق، وتنظيف الجدران، وتقوية النقوش والألوان.

اكتشاف مقبرة أثرية بجبانات سقارة بالجيزة بحضور وزير الآثار خالد العناني

اكتشاف مقبرة أثرية بجبانات سقارة بالجيزة بحضور وزير الآثار خالد العناني

اكتشاف مقبرة أثرية بجبانات سقارة بالجيزة بحضور وزير الآثار خالد العناني

اكتشاف مقبرة أثرية بجبانات سقارة بالجيزة بحضور وزير الآثار خالد العناني

اكتشاف مقبرة أثرية بجبانات سقارة بالجيزة بحضور وزير الآثار خالد العناني

اكتشاف مقبرة أثرية بجبانات سقارة بالجيزة بحضور وزير الآثار خالد العناني