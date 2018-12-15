شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول الإعلام بمجلس كنائس الشرق الأوسط: الإعلام سيف ذو حدين ودوره خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أوغيت سلامة المسئولة عن الإعلام والتواصل بمجلس كنائس الشرق الأوسط، إنه من أهم الدوائر التى يتم دعمها وتفعيل دورها فى المجلس هى دائرة الإعلام والتواصل، إيمانا من الدكتورة ثريا بشعلانى أمين عام المجلس بدور الإعلام الخطير لأنه سيف ذو حدين يمكن أن يخدم القضايا المختلفة للكنيسة أو يؤذيها ويجرح بهذه القضايا.

وأعلنت سلامة، خلال لقاء مع مجموعة من صحفيى الملف القبطى بعدد من الجرائد المصرية اليوم السبت، بحضور الدكتور ثريا بشعلانى، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والأنبا أرميا رئيس المركز القبطى الأرثوذكسى، وجرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، استراتيجية جديدة لعمل هذه الدائرة وهى تشبيك الإعلاميين فى وسائل الإعلام العادية والرسمية والخاصة غير الكنيسة تقوم هذه الاستراتيجية الضروية لتوصيل الرسالة الحقيقية للمجلس وتظهر العمل الذى يقوم به المجلس على صعيد حماية كرامة الإنسان وخدمة الكنيسة والكنائس بكل عائلاتها.

ورحبت أوغيت سلامة بلقاء الصحفيين المصريين مطالبة بإرسال التوصيات والمقترحات، قائلة: "نهدف لأن نخرج من الإعلام الكنسى التقليدى ونوصل الرسالة من خلال وسائل الإعلام وأنتجنا 12 وثيقة يخبروا عن تقاليد الكنائس الشرقية بليلة عيد الميلاد وتم نشرهم بالإعلام كوسيلة جديدة للتقارب مع وسائل الإعلام التقلديية ونشر رسالة المجلس، موضحة أن هناك شعور لدى البعض بأن هناك غربة بين الإعلام الكنسى والإعلام العادى ونحاول بنى جسور بين الإعلام الكنسى الملتزم الذى ينقل رأى الكنيسة وأنشطتها وبين الإعلام العادى.