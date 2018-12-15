شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سفير مصر بالنمسا: الرئيس سيلتقى ممثلى 13 شركة خلال زيارته لـ"فينيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -



أكد السفير عمر عامر، سفير مصر فى النمسا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيلتقى يوم الأربعاء المقبل خلال زيارته لفينيا، ممثلى 13 شركة وعددًا محدودًا من رجال الأعمال.

وقال عامر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى النمسا غدًا لها أهمية خاصة لأنها ترتبط بشقين، الأول أنها ثنائية، والثانى أنها مرتبطة باستضافة المنتدى الأوروبى الأفريقى.

وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية بمقر السفارة المصرية فى فيينا، إن هذه الزيارة هى أول زيارة للرئيس السيسى للنمسا، بل وأول زيارة رئاسية بين مصر والنمسا منذ أكثر من 11عاماً.