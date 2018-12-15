شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالنمسا: الرئيس السيسى يشهد توقيع اتفاقيات فى التعليم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال السفير عمر عامر، سفير مصر فى النمسا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى فيينا غدًا ستشهد التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون واتفاقيات فى مختلف المجالات، مثل التعليم العالى والتكنولوجيا والابتكار.

وأشار، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس السيسى فى النمسا، إلى أن الرئيس سيلتقى مع ممثلى الشركات النمساوية الكبرى، بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين لزيادة الاستثمارات فى مصر.

وأوضح "عامر"، أن الاقتصاد النمساوى قوى جداً، بالنظر إلى مساحة النمسا التى لا تزيد عن 87 ألف متر مربع، وعدد سكان لا يزيد عن 8 ملايين و700 ألف نسمة.

وأكد أن هناك طفرة كبيرة حققتها النمسا فى السياحة اقتربت من 35 مليون سائح، مشيراً إلى أن الناتج الإجمالى العام الماضى بلغ 368 مليار دولار، وأن نسبة البطالة فيها لا تزيد عن 5.5%، مضيفًا أن النمسا بلد قائم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.