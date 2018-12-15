شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالنمسا: استقبال خاص للسيسي من بين 50 رئيسا ومسئولا بالمنتدى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -



أكد السفير عمر عامر، سفير مصر فى النمسا، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى النمسا.

وقال عامر فى تصريحات صحفية بمقر السفارة المصرية فى فيينا، إن الزيارة تكتسب أهمية خاصة لأنها ترتبط بشقين، الأول أنها ثنائية، والثانى أنها مرتبطة باستضافة المنتدى الأوروبى الأفريقى.

وأوضح عامر أن هذه الزيارة هى أول زيارة للرئيس السيسي للنمسا، وأول زيارة رئاسية بين مصر والنمسا منذ أكثر من 11عاماً. وكشف "عامر" عن أن هذه الزيارة هى الثنائية الوحيدة من بين الدول المشاركة فى المندى الأوروبى الأفريقى، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 50 رئيسا ورئيس حكومة ومسئولا سيحضر المنتدى، وهو ما يؤكد أن العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا فى تنامٍ.