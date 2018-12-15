شكرا لقرائتكم خبر عن ابنه السادات ضيفة الإعلامي أيمن عدلي في «أخبار مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الإعلامي أيمن عدلي، حوار مع رقية السادات، أبنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة مئوية ميلاده.
يذاع البرنامج، الخميس المقبل، على «اخبار مصر»، لمدة ساعة ونصف. وتتحدث ابنه «السادات»، عن نشأته وانتماؤه لأسرته وأفكاره التي سبقت عصره وحبه لوطنه .
وتعرض رقية السادات صور حصرية للبرنامج، تجمعه مع أسرته في جميع المراحل العمرية.
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