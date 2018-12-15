شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: بدء مبادرة صحية للكشف على الإنيميا والتقزم والسمنة في 3 مدارس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، أنه ستنطلق غدا فعاليات مبادرة «من أجل صحة أفضل لأبنائنا»، للكشف على أمراض الإنيميا، والتقزم، والسمنة في 3 مدارس بالمحافظة .

وأوضح المحافظ، في تصريح له اليوم، أن المبادرة تنفذها مديرية الصحة، بالتعاون مع مديرية التربية والعليم بالمحافظة، وتستمر حتى 20 ديسمبر الجارى، وتأتى في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «100 مليون صحة»، وتستهدف الكشف على 1500 تلميذ بمراكز سوهاج، وأخميم، والمنشاة، لافتا إلى أنه شدد على مسئولي الوحدات المحلية بتقديم الدعم اللازم للمبادرة لتحقيق أهدافها، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل في محيط المدارس والوحدات الصحية المختلفة، لتسهيل الإجراءات على المواطنين والطلبة خلال تلقيهم الخدمات الصحية .

وأشار المحافظ، إلى قيام مديريتي الصحة، والتربية والتعليم، بعقد اجتماع تنسيقي لإطلاق المبادرة في مدارس الذكر الحكيم بإدارة أخميم التعليمية، وعلي بن أبي طالب الإبتدائية بمركز المنشاة، وأولاد نصير الإبتدائية الجديدة المشتركة بمركز سوهاج، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل للحملة في الوصول إلى المستهدفين من الكشف وحماية صحة أبنائنا الطلاب.