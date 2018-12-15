شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوقاف أسيوط يطمئن على الحالة الصحية للأنبا يؤانس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الشيخ عاصم قبيصي، وكيل وزارة أوقاف أسيوط، نيافة الأنبا يؤانس، أسقف إيبارشية أسيوط للإقباط الأرثوذوكس وتوابعها بمستشفي الحياة بالقاهرة، واطمئن على صحته بعد تعرضه لحادث مروري بسيارته بالطريق الدائري أثناء سفرة والذي أسفر عن إصابته بكسر في القدم وخضوعه لعملية جراحية.

وقال «القبيصي» إنه اطمأن على صحة الأنبا يؤانس خلال الزيارة داعيًا المولى عز وجل أن يتمم له الشفاء العاجل وعودته سالما وسط محبيه من أبناء المحافظة؛ وذلك تأكيداً على أواصر الأخوة التي تربطنا مع بعض.

وجدير بالذكر أن الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، كان ترأس تسبحة كيهك السنوية، بكنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف تعرض إلى حادث سير في طريقه من أسيوط إلى القاهرة نتج عنه كسر بسيط في القدم.