شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بمصر في فيينا: أكبر 14 شركة نمساوية ترغب في الاستثمار بمصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير عمر عامر، سفير مصر بالنمسا، إن حجم الإنتاج الإجمالي للنمسا يصل إلى 370 مليار دولار، فضلا عن معدل نمو يزيد عن 3%.
وتابع «عامر» خلال لقائه على قناة «صدى البلد»: «متوسط دخل الفرد في النمسا يقترب من 40 ألف دولار سنويا، حيث تتميز باقتصاد واعد، فضلا عن احتلالها المرتبة الأولى أوروبيا على صعيد إعادة تدوير المخلفات الصلبة». وأوضح: «أكبر 14 شركة نمساوية ترغب في الاستثمار في مصر».
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