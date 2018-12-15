شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ليس الأول.. هؤلاء أحرجهُم السيسي على الهواء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«السيسي يُحرج»، عبارةٌ اقترنت بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب انتهاء المؤتمرات واللقاءات الرسمية، إذ لا يهتم كثيرًا ببث اللقاءات مع المسئولين على الهواء مباشرة، فيوجّه لهم سؤالاً مفاجئًا تارة وربمّا يتهم أحدهم بالتقصير تارة أخرى، مصحوبة بتعليقات وتصريحات «نارية»، هدفها «المصارحة»، مثلما حدث اليوم، إذ وجّه عتابًا لمحافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، وسأله: «أنت تعرف دخل محافظتك كام؟»، فيما بدا الأخير غير محيط بالإجابة.

لم يكُن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الوحيد أو الأول ضمن المسئولين، الذين وضعهم السيسي في ورطة أمام الرأي العام.. هُناك مسؤولين آخرين.

«أنت بتضحك ليه؟»

داعب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري، خلال فعاليات افتتاح مدينة العلمين الجديدة وعدد من المدن التنموية.

قال السيسي للوزير حينها: «أنت بتضحك ليه؟»، بعدما ضحك الوزير على سؤال السيسي، عند سؤاله عن موعد الإنتهاء من أحد المشروعات الجديدة.

كما سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال وضع حجر الأساس لمدينة قنا الجديدة عن موعد الانتهاء من المشروع، وضحك المهندس مصطفى مدبولي على استعجال الرئيس في الانتهاء من المشروعات، إذ طالب السيسي بسرعة الانتهاء من المشروعات التنموية بالكامل في نهاية عام 2019.

«لو مش قادرين امشوا وسيبوها»

في ديسمبر 2016، أحرج الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعضاء المجلس العلمي الاستشاري للرئاسة، الذين يقدمون نصائح لتطوير التعليم، ولكنهم يرفضون تولي وزارة التربية والتعليم، قائلا: «ما أنت بتقول كلام حلو أهو، ما تمسك بقى».

وأضاف- خلال كلمته بالجلسة الشهرية الأولى للشباب- موجهًا كلمته للمسؤولين الذين لا يستطيعون تتولى مهامهم، قائلاً: «سيبوها وامشوا لو مش قادرين».

«أنت ما رجعتش الأرقام دي قبل كده؟»

في مايو 2016، عبّر السيسي عن استياءه من التباطؤ في الانتهاء من طريق السويس، موجهًا غضبه لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، قائلاً: «طريق السويس مش كنا المفروض نفتتحه من 6 شهور، ومن شبرا بنها 30%، والجزء المتبقي من الدائري الإقليمي هيتكلف 8 مليارات جنيه إزاي؟»، الأمر الذي وضع «الوزير» في ورطه، ودفعه للرد: «هنراجع الأرقام تاني».

لم يكتف السيسي بذلك، بل أكمل: «وأنت مارجعتش الأرقام دي ليه قبل كده، وراجعت البيانات دي كويس ولا لأ»، تدخل وزير النقل الدكتور جلال السعيد مبررا: «نزع الملكية صعب يا ريس، وهي دي المشكلة»، فأجاب السيسي: «حتى لو هننزع ملكية، إحنا بندي الناس فلوس ولا لأ».

«إنتوا عندكوا مشكلة؟»

في شهر مايو، اعترض السيسي على كلمات المهندس، طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة دمياط للأثاث، إذ قال: «انتوا بقالكو سنتين بتوعدوني انكو هتنقلو الناس من مجرى العيون لهنا ولحد دلوقت متحققش... أنتوا عندكو مشكلة مع الناس؟».

كان يتحدث وزير التجارة والصناعة حينها عن تخصيص 1008 وحدة سكنيّة للعاملين في مشروع مجرى العيون، رد على رئيس الجمهوريّة: «فعلاً عندنا مشكلة»، فرد السيسي: «قولي ايه المشكلة وأنا أحلها».

«كلّ سرير محتاج نص مليون لرفع كفاءته»

في يونيو 2017، طاب اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية السابق، بتوفير 160 مليون جنيه من ميزانية الدولة، من أجل تحسين كفاءة مستشفى التأمين الصحي، الأمر الذي ردّ عليه قائلاً: «160 مليون جنيه عشان نرفع كفاءة المستشفى، يعني كل سرير محتاج نص مليون لرفع كفاءته».

وأضاف: «خلينا نريحك هات الـ16 مليون جنيه وإحنا نعملها»، ثم طلب من اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية في القوات المسلحة، تولي الأمر، والذي استجاب على الفور: «3 شهور يا فندم».

«الدكتورة غادة مش عاوزة تصرف»

أحرج الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية في محافظة القليوبية، اليوم السبت.

وخلال عرض قائد المنطقة المركزية العسكرية المنفذة لمشروع «أهالينا 1» لمستوى تجهيز الوحدات السكنية التابعة للمشروع استوقفه الرئيس للسؤال عن نوعية الغسالات التي تم تزويد جميع الوحدات بها في المشروع، فرد قائلا: «غسالات عادية»، فالتفت الرئيس للوزيرة قائلا: «الدكتورة غادة مش عاوزة تصرف».

ويفتتح الرئيس عددًا من مشروعات المياه والإسكان في منطقة الجبل الأصفر بالقليوبية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.