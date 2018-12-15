شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يفتتح موقف الشادر الجديد بنقل سيارات «أسيوط – القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، السبت، موقف الشادر الجديد على الطريق الدائري بمنطقة المعلمين بنقل سيارات موقف «أسيوط – القاهرة» إليه بدلا من موقف الأزهر وتخصيص أتوبيسين لنقل الركاب بالمجان من موقف الأزهر إلى الموقف الجديد لمدة اسبوع تسهيلا لهم لحين انتظام الحركة المرورية.

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص سيارات ميكروباص لنقل الركاب من موقف السادات إلى الموقف الجديد ومن موقف الشادر القديم، مشيرا إلى انتهاء أعمال الرصف بالموقف ودهان الأسوار والبلدورات وتركيب اللافتات الإرشادية فضلا عن نقل أتوبيسات شركات السياحة من داخل المدينة إلى موقف الشادر الجديد لتخفيف الزحام عن المدينة وحل مشكلة الاختناقات المرورية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعميد اشرف مرسى مدير إدارة المرور وعبدالرؤوف النمر القائم بأعمال رئيس حي غرب أسيوط.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ الحركة المرورية بموقف الشادر الجديد وتقسيم خطوط السير إلى محطات «المنيب والمرج» كما التقى السائقين والمواطنين بالموقف الجديد مطمئنهم على استقرار الحركة المرورية وانتظامها وتوفير الاتوبيسات المجانية لنقل الركاب من موقف الازهر بصفة مؤقتة ثم تابع المحافظ أعمال إزالة الاشغالات من موقف الازهر وتنظيم خطوط السير ومواقف السيارت الداخلية بعد نقل سيارات اسيوط – القاهرة – إلى الموقف الجديد واستمع إلى طلبات السائقين معلنا تكثيف حملات المرور وازالة الاشغاالت بالموقف وتنظيم دخول السيارات وخروجها.

وأصدر المحافظ قرار بتعيين صلاح عامر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة مديرا لإدارة المواقف بالمحافظة، بدلا من خيرى سليمان للنهوض بادارة المواقف وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين بالقرى والنجوع.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع كافة الاشغالات من داخل مواقف المحافظة وتكثيف الحملات المرورية لضبط السيارت المخالفة لخطوط السير مع الالتزام بالمواقف المحددة تسهيلا على المواطنين ومنعا للزحام المرورى داخل المدينة.