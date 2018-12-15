شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يواجه الحكومة ببيانات عاجلة عن فواتير المياه وسعر القصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى مجلس النواب، السبت، عددا من البيانات العاجلة، وجهها النواب لبعض الوزراء، منها بيان وجهته النائبة آمال رزق الله إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، بشأن ما اعتبرته تقديرات جزافية لفواتير المياه، متهمة شركة المياه بالتقاعس فى قراءة العدادات، ووضع تقييمات غير صحيحة تؤذى المواطنين وتحملهم مبالغ تفوق حجم الاستهلاك الفعلى، وطالبت بضرورة حل المشكلة من خلال فرض رقابة على شركات المياه لقراءة العدادات بشكل فعلى، وبحث منظومة جديدة لتقدير حجم الاستهلاك بعيدة عن العنصر البشرى.

وقدم النائب حمدى عمر سليمان بيانا عاجل إلى وزراء الزراعة، والمالية، والتموين، للمطالبة بزيادة سعر توريد محصول قصب السكر إلى 900 جنيه للطن بدلا من 720 جنيها، وقال سليمان إن أسعار المستلزمات الزراعية والخامات والعمالة شهدت طفرة فى الفترة الأخيرة انعكست على زيادة التكلفة الإنتاجية للمحصول وخسارة الفلاحين وعزوف البعض عن زراعة واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الزراعة المصرية. وطالب الحكومة بتشكيل لجنة لحساب التكلفة الفعلية لزراعة محصول القصب ووضع هامش ربح مناسب للفلاح فى إطار الاعتمادات المالية المتاحة للدولة لكن مع مراعاة الظروف المعيشية للفلاح.

وقدم النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالمجلس، بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس شركة الريف المصرى، طالب فيه بتوفير وسائل لنقل المستفيدين من صغار المزارعين والشباب من مشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان لمناطق أراضيهم.

وقدم النائب مجدى بيومى، أمين سر لجنة السياحة بالمجلس، اقتراحاً بإنشاء هيئة قومية لتنظيم رحلات الحج والعمرة، موضحاً أن الهيئة سيكون منوطا بها تنظيم رحلات الحج والعمرة لتلافى الأخطاء التى تقع سنوياً، رغم الجهود الكبيرة التى تُبذل فى هذا الصــدد، مؤكدا أن وجود جهة واحدة منوط بها هذا الأمر سيسهل المهمــة كثيرا ويخفف عن المواطنين.