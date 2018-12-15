شكرا لقرائتكم خبر عن «الديّه» و«الكفن» ينهيان خصومة ثأرية بين عائلتي «السيسي» و«النواوي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت جهود الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع القضاة العرفيين، السبت، في إنهاء خصومه ثأرية بين عائلتى «النواوى» و«السيسى» في قرية كفر شبين دائرة مركز شبين القناطر إثر خلاف مشاجرة بينهما أسفرت عن مقتل أحد أفراد العائلتين.

حضر جلسة الصلح التي عقدت بدوار عمدة كفر شبين العميد محمد جنديه مأمور مركز شبين والمقدم محمد عبدالله السايح رئيس مباحث المركز ونواب مجلس النواب عن دائرة شبين وبعض العمد وكبار العائلات بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن. قامت عائلة «السيسى» بتقديم الكفن والديه لعائلة «النواوى» وتراضى الطرفيين على الصلح وواد الخلاف والثأر بينهما.

ترجع أسباب الخصومة إلى حوالي 3 سنوات إثر خلافات على الميراث وحدوث مشاجرة بين الطرفين تعدي فيها الطرف الأول على الطرف الثاني، ونشبت بينهما مشاجرة أسفرت عن مقتل أحد أفراد عائلة «النواوي» على يد أحد أفراد عائلة «السيسي».

أنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية

أنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية

أنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية

أنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية

أنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية

أنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية

أنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية