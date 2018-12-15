شكرا لقرائتكم خبر عن "حمزة عبد الحميد" رئيسا للإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين حمزة عبد الحميد يوسف رئيسًا للإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. كان حمزة عبد الحميد يعمل مديرا عامًا بمكتب الأمين العام لمجمع البحوث خلال الأعوام الماضية، ثم انتقل طبقا للقرار كرئيس للإدارة المركزية للثقافة الإسلامية والتى تتولى شئون الإصدارات العلمية للمجمع يتبعها مجموعة من الإدارات العامة.

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