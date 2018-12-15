شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلميين: تأجيل اعتماد ميزانية 2017 لعرضها على الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الأعلى لنقابة العلميين، جلسته اليوم، برئاسة الدكتور السيد عبدالستار المليجى، وبحضور هيئة المكتب الدكتور نبيل يس وكيل أول النقابة، والمهندس الجيولوجى محمد غريب وكيل ثان النقابة، وأمانة الدكتور صلاح النادى الأمين العام، والجيولوجى أحمد سعيد أمين الصندوق، ورؤساء الشعب بالنقابة، وممثلى المحافظات والشعب بالجمهورية.

وقال الدكتور صلاح النادى الأمين العام، فى بيان، إن المجلس قرر تأجيل اعتماد ميزانية ٢٠١٧ لعرضها على الجمعية العمومية. وأعلن الأمين العام عن المحاور الثلاثة لعمل النقابة، من خلال نجاح النقابة فى استخراج تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة لأعضاء النقابة فى مجال التحاليل الطبية وتوقيع بروتوكول مع وزارة الاسكان فى تخصيص وحدات سكنية لأعضاء النقابة حيث نجحت النقابة من قبل فى تخصيص ٥٣٨ وحدة سكنية لأعضائها والانتهاء من منظومة الرعاية العلاجية للأعضاء بالتعاقد مع كبرى شركات الرعاية الصحية والمستشفيات والأطباء وكذلك تطوير فروع النقابة بالجمهورية وتخصيص عدة مشروعات نوادى للعلميين بالمحافظات تحت الإنشاء.

وتشكيل اللجان المكلفة بتسيير أعمال النقابة وطريقة عملها، وهى: الثقافة والنشر العلمى والمشاكل الإنتاجية والعمل الوطنى والاتصال الخارجى وتوطيد العلاقات مع المؤسسات والدول ولجنة التخطيط العلمى والمتابعة الاقتصادية ولجنة المتابعة العلمية ولجنة تنظيم المهن العلمية ولجنة علاقات العلميين مع الجهات الدولية ولجنة المعاشات والإعانات ولجنة العضوية والقيد، ولجنة الاسكان ولجنة التمغات، وتنشيط الموارد ولجنة التواصل مع البرلمان ولجنة الصناعة ولجنة الاستكشاف والتعدين ولجنة الموسوعة العلمية، وذلك لتنفيذ خطة العمل وتحقيق أهداف النقابة المختلفة.