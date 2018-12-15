شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مازلنا بحاجة إلى إحلال آليات التفكير محل الحفظ والتلقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر لرئيس الجمهورية على إتاحة الفرصة لتدريب مجموعة من الأئمة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرًا إلى أنه تم اختيار نحو (50) إمامًا من أبناء الوزارة للترشيح للأكاديمية الوطنية للتدريب كمجموعة أولى، بالإضافة إلى مائة منحة ماجستير لمائة إمام وإدارى وواعظة للحصول على درجة التخصص بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية، ونحو (150) إمامًا وواعظة بأكاديمية الأوقاف للتدريب التى سيتم افتتاحها فى أول يناير 2019م.

وأضاف الوزير، خلال فى المؤتمر العلمى السنوى بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية تحت عنوان: ” تطوير المناهج وطرق التدريس وأثره فى تفكيك الفكر المتطرف”، أن أكايمية الأوقاف سوف تشمل برامج تدريبية غير مسبوقة منهجيًّا، وذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية ورفع المستوى العلمى والمهنى والإدارى للعاملين بها وتدريبهم وفق أفضل البرامج التدريبية، وأحدثها وأكثرها تطورًا بما يتواكب مع تطورات العصر ومستجداته، ويسهم فى دعم وتطوير العمل الدعوى والإدارى بالوزارة.

وفى كلمته أكد الدكتور أحمد رفعت عميد المعهد أن تطوير العقل المصرى هو قضية مفصلية حيث تسعى دول العالم لتطوير مؤسساتها العلمية والتعليمية من خلال إعادة النظر فى سياسة التعليم وبرامجه، موضحا أن مؤسسات الدولة ومنها وزارة الأوقاف تتبنى حملة الإصلاح الاجتماعى وتقوم بدورها فى تصحيح المفاهيم المغلوطة، مبينًا أن تطوير العقل المصرى يكون من خلال تغيير مناهج التعليم والامتحانات والقدرة على الابتكار والإبداع، وأن مصر لن تتقدم إلا بالبحث العلمى.